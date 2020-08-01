Образовательную программу для организаторов событий разработали в Тюмени

| Фото: пресс-служба мультицентра "Моя территория" | Фото: пресс-служба мультицентра "Моя территория"

Онлайн-форум Street Education завершился в Тюмени 11 августа. Он стал новой площадкой коллаборации двух фестивалей — Extreme Expo и "Морфология улиц", сообщает пресс-служба мультицентра "Моя территория".

В образовательную программу вошли 11 неформальных видеороликов от региональных и федеральных экспертов на темы ивент-менеджмента, привлечения инвестиций в проекты, работы с партнерами, продвижения и самопрезентации, урбанистики и стрит-арта.

Итогом образовательной программы стал онлайн-тест и практическое задание: участникам предложили описать проект в сфере спорта. В перспективе эти проекты могут быть реализованы на территории Тюменской области.

| Фото: пресс-служба мультицентра "Моя территория" | Фото: пресс-служба мультицентра "Моя территория"

Для тех, кто не успел подключиться к участию в форуме, организаторы открыли доступ к видеоматериалам курса. Посмотреть лекции спикеров можно на сайте образовательной программы.