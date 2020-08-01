Водитель отечественной легковушки пострадал в столкновении с автобусом в Тюмени
| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области
Водитель автомобиля Lada Priora получил травмы в ДТП на 2-м км Старотобольского тракта в Тюмени 12 августа.
Авария произошла в 6 часов 40 минут. Столкнулись Lada Priora и автобус.
| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области
"От удара отечественную легковушку отбросило на газон. Водитель 1994 года рождения получил травмы" — рассказала начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения областного управления ГИБДД Анжела Борисова.
Обстоятельства выясняются.
Инна Пахомова