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Водитель отечественной легковушки пострадал в столкновении с автобусом в Тюмени

Общество, 11:30 12 августа 2020

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Водитель автомобиля Lada Priora получил травмы в ДТП на 2-м км Старотобольского тракта в Тюмени 12 августа.

Авария произошла в 6 часов 40 минут. Столкнулись Lada Priora и автобус.

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

"От удара отечественную легковушку отбросило на газон. Водитель 1994 года рождения получил травмы" — рассказала начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения областного управления ГИБДД Анжела Борисова.

Обстоятельства выясняются.

Инна Пахомова

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# ГИБДД Тюменской области , ДТП

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