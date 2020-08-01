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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Пять человек эвакуировали при пожаре на улице Монтажников в Тюмени

Происшествия, 11:52 12 августа 2020

ГУ МЧС России по Тюменской области (архив) | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области (архив)

Пять человек эвакуировали при пожаре на ул. Монтажников в Тюмени 11 августа.

Вызов поступил в 20 часов 02 минуты. Произошло возгорание в однокомнатной квартире на девятом этаже 17-этажного дома № 43.

"Из зоны опасных факторов эвакуировали пять человек, в том числе двух детей", — рассказали корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" в пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области.

На месте работали три звена газодымозащитной службы. Были задействованы семь единиц техники, принимали участие 21 человек личного состава. О ликвидации объявили в 20 часов 29 минут. Площадь возгорания составила 15 кв. метров. Огонь повредил внутреннюю отделку и имущество.

Причина пожара — неосторожное обращение с огнем.

Инна Пахомова

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , пожар

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