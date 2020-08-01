Конкурс "Культура слова" назовет лучших журналистов и блогеров

| Фото: fssprus.ru | Фото: fssprus.ru

Минкультуры России проводит конкурс "Культура слова" среди СМИ и блогеров, освещающих реализацию нацпроекта "Культура", сообщает ведомство.

Конкурсные заявки будут принимать до 14 сентября 2020 года на официальном сайте конкурса. К участию будут допущены материалы, опубликованные или размещенные в СМИ с 1 июля по 14 сентября 2020 года.

Участники смогут побороться за лидерство в восьми номинациях: "Лучшее интервью", "Лучший фотоснимок", "Лучшая печатная публикация", "Лучший видеосюжет", "Лучшая публикация в онлайн-издании", "Лучший радиовыпуск", "Лучший пост" и "Лучший видеопост".

Победители в каждой номинации получат дипломы и памятные подарки, а один из участников будет удостоен специальной премии от Министра культуры РФ. Торжественная церемония награждения победителей пройдет в Москве в сентябре 2020 года.

Цель конкурса – собрать и распространить лучший опыт информационного освещения инициатив, направленных на модернизацию и популяризацию культуры, а также на повышение значимости профессии работников культуры. В числе основных задач конкурса – продемонстрировать внимание российского государства к теме освещения достижений и проблем в области культуры, способствовать более тесной коммуникации журналистского сообщества и органов государственной власти, поддерживать современные формы освещения и популяризации культурной деятельности.

Участниками конкурса могут стать представители СМИ, индивидуальные журналисты и блогеры, а также агентства и некоммерческие организации, разрабатывающие медийный контент в культурной сфере. Жюри конкурса оценит представленные работы по критериям актуальности, достоверности и информационной насыщенности, а также их соответствия основным направлениям нацпроекта "Культура".

Подробная информация об условиях конкурса и форма подачи заявки находятся по ссылке kulturaslova.ru.