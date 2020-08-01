Столичный эксперт научит тюменских экспортеров правильной коммуникации с партнерами

| Фото: ТПП Тюменской области | Фото: ТПП Тюменской области

Кандидат психологических наук, декан бизнес факультета АНО ДПО Институт организационного и личного развития "Эго ресурс", федеральный тренер "Школы экспорта АО "Российский Экспортный Центр" Петр Глухов расскажет тюменским экспортерам о правильной коммуникации с зарубежными партнерами. Семинар пройдет в тюменском технопарке 19 августа с 10 до 18 часов.

Что следует учесть в переговорах с иностранными покупателями? Как поддержать партнерские отношения в период пандемии? Какие ошибки чаще всего допускает экспортер при обсуждении условий экспортного контракта? Как провести эффективные переговоры?

Ответы на данные вопросы представители экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Тюменской области смогут получить на бесплатной основе в рамках участия в семинаре "Эффективная деловая коммуникация для экспортеров" образовательной программы АНО ДПО "Школа экспорта АО "Российский экспортный центр", который проведет Центр поддержки экспорта Фонда "Инвестиционное агентство Тюменской области" совместно с Союзом "Торгово-промышленная палата Тюменской области".

Семинар нацелен на формирование системы знаний, достаточных для обеспечения эффективной деловой коммуникации с представителями зарубежных предприятий, это в свою очередь является одним из ключевых факторов успеха экспортного проекта. Содержание семинара отражает структуру проведения переговоров:

1. начало переговоров (знакомство, первые предложения);

2. основной этап переговоров (дебаты, презентация, возражения);

3. завершающий этап (конкретные предложения, принятие решений и завершение переговоров).

Кроме того, в рамках курса "Эффективная деловая коммуникация для экспортеров" предприниматели узнают о том, как эффективно организовать коммуникационный процесс, познакомиться с потенциальными потребителями, получить репутацию надежного партнера в международном профессиональном сообществе и как не допустить ошибки при обсуждении экспортного контракта.

Следует отметить, что теоретическая часть образовательной программы подкреплена заданиями с решением реальных бизнес-кейсов.

В качестве спикера выступит Глухов Петр Сергеевич, кандидат психологических наук, декан бизнес факультета АНО ДПО Институт организационного и личного развития "Эго ресурс", Федеральный тренер "Школы экспорта АО "Российский Экспортный Центр".

По окончании семинара слушатели получат сертификат АНО ДПО "Школа экспорта АО "Российский экспортный центр".

"Эффективная деловая коммуникация для экспортеров" - это второй семинар, из одиннадцати, которые будут проведены в рамках образовательной программы в этом году в период с июля по ноябрь 2020 года.

Количество мест ограничено, заявки для участия в семинаре принимаются до 18 августа 2020 по форме.

Обучение пройдет 19 августа 2020 года по адресу: Тюмень, ул. Республики, 142 (Тюменский Технопарк, аудитория 243) с 10 до 18 часов.

Контактные лица: Торгово-промышленная палата Тюменской области – Дарья Жиганова +7 (932) 478-64-60; zhiganovada.tpp-to@yandex.ru.

Центр поддержки экспорта Фонда "Инвестиционное агентство Тюменской области" –Екатерина Ульянцева +7 (922) 489 13 83; Ulyanceva@iato.ru.