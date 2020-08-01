Наркоторговца из Екатеринбурга осудили в Тюмени

| Фото: sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

К восьми годам колонии строго режима приговорен житель Екатеринбурга за раскладку по тайникам наркотика в Тюмени. Из родного города наркоторговец сбежал, находясь под подпиской о невыезде, сообщает прокуратура Тюменской области.

Как следует из материалов уголовного дела, в апреле молодой человек был задержан в Екатеринбурге за хранение наркотиков. Находясь под подпиской о невыезде, он уехал в Тюмень, где снял жилье и занялся раскладкой по тайникам мефедрона.

15 мая екатеринбуржец был задержан тюменской полицией, в его съемном жилье и тайниках обнаружено и изъято более 320 граммов мефедрона.

Суд с учетом имеющейся судимости за пьяное вождение назначил ему восемь лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, а также лишил водительских прав на полтора года.