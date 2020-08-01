  • 12 августа 202012.08.2020среда
  • USD73,1522
    EUR85,9246
  • В Тюмени 13..15 С 5 м/с ветер северо-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Наркоторговца из Екатеринбурга осудили в Тюмени

Происшествия, 19:23 12 августа 2020

sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

К восьми годам колонии строго режима приговорен житель Екатеринбурга за раскладку по тайникам наркотика в Тюмени. Из родного города наркоторговец сбежал, находясь под подпиской о невыезде, сообщает прокуратура Тюменской области.

Как следует из материалов уголовного дела, в апреле молодой человек был задержан в Екатеринбурге за хранение наркотиков. Находясь под подпиской о невыезде, он уехал в Тюмень, где снял жилье и занялся раскладкой по тайникам мефедрона.

15 мая екатеринбуржец был задержан тюменской полицией, в его съемном жилье и тайниках обнаружено и изъято более 320 граммов мефедрона.

Суд с учетом имеющейся судимости за пьяное вождение назначил ему восемь лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, а также лишил водительских прав на полтора года.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# наркотики , суд , уголовное дело

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:23 12.08.2020Наркоторговца из Екатеринбурга осудили в Тюмени
18:49 12.08.2020Молодого нижнетавдинца отправили в колонию за пьяную езду
14:36 12.08.2020Селянин украл у собутыльника более ста тысяч рублей
11:52 12.08.2020Пять человек эвакуировали при пожаре на улице Монтажников в Тюмени