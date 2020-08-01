Дождь не станет помехой для казанских хлеборобов

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Дождь пошел как обычно не вовремя. Все работы в поле, на уборке яровых культур остановлены. Но это только на сегодня. Уже завтра хлеборобы выйдут на уборку зерна нового урожая.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сказал главный специалист отдела растениеводства администрации Казанского района Александр Малахов.

10 августа в Казанском районе выпало 23 мм осадков, 11 августа – 3 мм. Дождь продолжился и 12 августа. Даже при влажности 20 % зерно можно будет убирать, уверен отраслевики.

"В уборку яровых культур включились все восемь крупных и 16 фермерских предприятий. ЗАО "Агрокомплекс "Маяк" и фирма "Новоселезнево" первыми вышли на уборку зерновых культур со 2 августа. Через два дня к ним присоединился трудовой десант Мичуринской свиноводческой компании. Труженики "Маяка" на 20 комбайнах с 11 тысяч 965 гектаров убрали 30 процентов посевных площадей с круговой урожайностью 16,6 центнеров с гектара. "Новоселезнево", 11 комбайнов, 26 процентов площади убрано, урожайность – 19 центнеров. Средняя урожайность по району 16,6 центнеров с гектара", - рассказал Александр Малахов.

Механизаторы предприятий – лидеров трудятся в полях с раннего утра и до поздней ночи.

Общая площадь под зерновыми и зернобобовыми культурами составляет в Казанском районе 51 тыс. 241 га. Восемь крупных и 18 КФХ примут участие в страде. У предприятий – лидеров страды зерноуборочная техника практически вся новая, отмечает специалист администрации, три мощных комбайна "Акрос" приобрела фирма "Новоселезнево" в 2020 году. Агрокомплекс "Маяк" закупил четыре таких же комбайна в 2019 году.

"До уборки яровых успели убрать озимые культуры и бобовые. Озимых в районе немного – 60 гектаров пшеницы у Мичуринской свиноводческой компании. Корма крестьяне продолжают заготавливать. Надеялись на второй укос многолетних трав. Надежда на поздние посевы однолетних трав. Сенажа заготовили на 12 августа 66 процентов. Сена – 89 процентов. Заготовку кормов ведем одновременно с уборкой яровых культур", - говорит Александр Малахов.

Полученное зерно крупные хозяйства Казанского района хранят у себя, для этого помещения. Остальные вывозят для хранения на Ишимский элеватор.

Анжела Лебедева