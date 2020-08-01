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Тюменские школьники разработали зарядку для электронной зубной щетки  

Общество, 15:45 13 августа 2020

admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Профессиональные пробы для школьников Тюменской области в рамках проекта "Билет в будущее" начались в Тюменской области. Первым 13 августа занятие по промышленному дизайну провел Тюменский колледж строительной индустрии и городского хозяйства. Школьники узнали о профессии и разработали эскиз зарядного устройства для электронной зубной щетки, сообщает региональный департамент образования и науки.

Профпробы будут продолжаться до ноября 2020 года в 12 колледжах и техникумах региона, наставниками станут более 130 преподавателей. Ребятам предложат на выбор 72 профессиональные компетенции. Школьникам смогут узнать о своих сильных сторонах и профессиональных интересах, попробовать себя в различных профессиях под руководством опытных наставников. Кураторы помогут ребятам построить индивидуальные учебные планы в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями. Участие в проекте бесплатное.

Проведение очных мероприятий будет зависеть от эпидемиологической ситуации в регионе.

Родители школьников могут посмотреть в личном кабинете результаты тестирования своих детей, обсудить их, а также получат уведомления, на какие мероприятия записался их ребенок.

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