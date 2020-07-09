Стартовал новый сезон проекта "Билет в будущее"

| Фото: edu.gov.ru | Фото: edu.gov.ru

Почти 300 тыс. школьников с помощью проекта "Билет в будущее" уже получили рекомендации экспертов, которые помогли им в выборе профессии, заявил первый заместитель Министра просвещения России Дмитрий Глушко на пресс-конференции, посвященной старту третьего цикла проекта "Билет в будущее" в рамках нацпроекта "Образование", сообщает министерство.

Он подчеркнул, что проект доступен для школьников даже в отдаленных населенных пунктах, так как в него вовлечены почти все регионы России. Попробовать себя во многих компетенциях можно в дистанционном формате.

"Самое сложное в жизни человека – разобраться в собственных эмоциях, желаниях, стремлениях. Проект "Билет в будущее" как раз направлен на решение этой задачи: помочь в этом школьнику, дать ему возможность попробовать себя в различных видах профессиональной деятельности, чтобы в дальнейшем более четко и правильно расставить приоритеты в подготовке и развитии каждого ребенка", – сказал Дмитрий Глушко.

Руководитель проекта "Билет в будущее" Евгения Кожевникова рассказала о нововведениях в 2020 году. В частности, из-за эпидемиологической ситуации практические мероприятия, профессиональные пробы под руководством квалифицированных наставников будут проходить в онлайн-формате.

"Мы смогли вместе с экспертным сообществом перевести в формат онлайн наши практические мероприятия, те самые профессиональные пробы, которые проводят наши наставники. И уже с конца июля учащиеся 6–11-х классов со всей России смогут погрузиться в реальную деятельность по профессиям и компетенциям в режиме реального времени", – сообщила она.

Генеральный директор Союза "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" Роберт Уразов отметил, что проект поможет ребятам научиться самостоятельно выстраивать свою профессиональную траекторию и регулярно ее корректировать, что очень важно в условиях цифровизации, технологического развития, увеличивающейся неопределенности.