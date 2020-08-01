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Уральские выпускники сдали зачет в МЧС Тюменской области

Общество, 15:56 13 августа 2020

МЧС по Тюменской области | Фото: МЧС по Тюменской области

17 выпускников Уральского института Государственной противопожарной службы прибыли в Тюмень на службу. Методические сборы состоялись 12 августа, сообщает региональное МЧС.

Участники сбора ознакомились с работой Центра управления в кризисных ситуациях и сдали зачет по теоретической подготовке. Затем молодые лейтенанты сдавали нормативы по физической и пожарно-строевой подготовке. Служебные удостоверения выпускникам вручил начальник МЧС по Тюменской области Артур Хачатрян.

"Вам предстоит применять знания на практике, поэтому помните, что главное в нашей работе – это спасение жизни людей и для этого вам придется повышать свой профессиональный уровень. Желаю вам карьерного роста и сухих рукавов", - отметил он.

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