Уральские выпускники сдали зачет в МЧС Тюменской области

| Фото: МЧС по Тюменской области | Фото: МЧС по Тюменской области

17 выпускников Уральского института Государственной противопожарной службы прибыли в Тюмень на службу. Методические сборы состоялись 12 августа, сообщает региональное МЧС.

Участники сбора ознакомились с работой Центра управления в кризисных ситуациях и сдали зачет по теоретической подготовке. Затем молодые лейтенанты сдавали нормативы по физической и пожарно-строевой подготовке. Служебные удостоверения выпускникам вручил начальник МЧС по Тюменской области Артур Хачатрян.

"Вам предстоит применять знания на практике, поэтому помните, что главное в нашей работе – это спасение жизни людей и для этого вам придется повышать свой профессиональный уровень. Желаю вам карьерного роста и сухих рукавов", - отметил он.