Ковры ручной работы создают ишимские мастера

| Фото: администрация Ишима | Фото: администрация Ишима

Ковры ручной работы выпускают на ишимском предприятии "Сибирская ковровая фабрика". В основе каждого изделия заложены секреты сибирского ковроткачества, сообщает пресс-служба администрации Ишима.

"Наше производство - единственное в России. В его основе лежат секреты сибирского ковроткачества, известного в тюменском крае с XVII века. Каждая работа уникальна, второго экземпляра не встретить нигде", - говорит директор ООО "Сибирская ковровая фабрика" Анатолий Кондратьев.

Мастера фабрики выпускают из натуральной шерсти изделия любых размеров и форм по индивидуальным заказам - от классики до авангарда. Традиции мастеров ишимской ковровой фабрики, образованной в 1958 году, и ткацкой мастерской сохранены. Отметим, что в 60-е годы прошлого столетия предприятие на протяжении пяти лет выполняло госзаказ - красные ковровые дорожки ручной работы из натуральной шерсти, которые украшали коридоры московского Кремля.

На производстве работают ковровщицы с 20-летним стажем. По словам мастера Любови Коваленко, они работают по трем основным технологиям: махровый, ворсовый ковер и сумах.

"Готовая пряжа сначала запаривается, затем формируется в мотки, вручную нарезается на нити в зависимости от высоты ворса. На изготовление одного ковра размером два на три метра уходит около трех месяцев. Сырьем для наших изделий служит овечья шерсть, а основой - хлопчатобумажная нить", - рассказала Любовь Коваленко.