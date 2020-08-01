Более тридцати детей объединил проект "Бабушкин сундучок" в Тюменском районе

| Фото: скриншот из видео в сообществе "Бабушкин сундучок" | Фото: скриншот из видео в сообществе "Бабушкин сундучок"

32 ребенка приняли участие в проекте "Бабушкин сундучок", который был реализован в Тюменском районе.

Проект стартовал 1 июля. Детей знакомили с орнаментальным искусством, для чего были организованы мастер-классы. Их проводили мастера рукоделия Тюменского района, представители пяти народов — русские, украинцы, сибирские татары, чуваши, ханты. Потом провели конкурс творческих работ.

"Тема орнаментального искусства становится особенно актуальной и играет особую роль в межкультурном взаимодействии народов. 2020 год - Год народного творчества и нематериального культурного наследия. В приоритете - возвращение к практике сельских клубов и всевозможная поддержка этих очагов культуры, которые были сохранены. Поэтому мы решили организовать конкурс для детей в возрасте от семи до 18 лет, проживающих на территории Тюменского района", — рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" автор и руководитель проекта Дания Булатова.

На днях подвели итоги "Бабушкиного сундучка". Организаторы назвали трех победителей и шесть призеров. Им вручили именные дипломы с кружками.

Отметим, проект "Бабушкин сундучок" является победителем конкурса социальных проектов Тюменского района, организованного молодежным центром "Поколение". На его реализацию выделили 6 тыс. 500 руб.

Дания Булатова добавила, что планируется продолжение проекта. "Хотелось бы провести его в виде организованных встреч для школьников, для того, чтобы поработать с каждым учеником индивидуально", — сказал она.

Инна Пахомова