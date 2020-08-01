  • 13 августа 202013.08.2020четверг
  • USD73,2351
    EUR85,9560
  • В Тюмени 12..14 С 2 м/с ветер северо-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Самовольное подключение к водопроводу пресекли в Тюменском районе

Общество, 18:49 13 августа 2020

Росводоканал Тюмень | Фото: Росводоканал Тюмень

Cамовольные подключения к сетям выявляют в Тюменском районе. Собственников домовладений, не отреагировавших на предложения заключить договор, отключают от системы водоснабжения, сообщает "Росводоканал Тюмень".

Одним из первых был отключен дом по ул. Первомайской в пос. Андреевский. Чтобы перекрыть трубу, ведущую в дом, пришлось провести земляные работы, за которые также придется заплатить собственнику дома.

"Мы неоднократно информировали жителей о необходимости заключения договоров на водоснабжение и водоотведение. К тем, кто не заключил договор, но продолжает пользоваться услугами, мы вынуждены применить крайнюю меру и отключить самовольное присоединение", - рассказал начальник инспекции водных ресурсов Данил Пономаренко.

"Росводоканал" оказывает услуги водоснабжения и водоотведения в 12 муниципальных образованиях Тюменского района с 1 января 2020 года по концессионному соглашению, заключенному между правительством области, администрацией района и водоканалом.

О необходимости заключить договоры на оказание услуг специалисты предприятия уведомляли граждан с 25 декабря 2019 года. В июне была объявлена акция, на льготных условиях договоры с водоканалом заключили более 140 собственников домов.

Заключить договор жители района могут в Центре обслуживания абонентов (Тюмень, ул. 30 лет Победы, 38 стр. 10).

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Росводоканал

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:34 13.08.2020Инфекционный госпиталь в Новом Уренгое готов наполовину
19:11 13.08.2020Туристы за путешествие по Тюменской области получат кэшбек
18:49 13.08.2020Самовольное подключение к водопроводу пресекли в Тюменском районе
18:16 13.08.2020В Тюменской области формируют "Десант здоровья"