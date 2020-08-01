Самовольное подключение к водопроводу пресекли в Тюменском районе

| Фото: Росводоканал Тюмень | Фото: Росводоканал Тюмень

Cамовольные подключения к сетям выявляют в Тюменском районе. Собственников домовладений, не отреагировавших на предложения заключить договор, отключают от системы водоснабжения, сообщает "Росводоканал Тюмень".

Одним из первых был отключен дом по ул. Первомайской в пос. Андреевский. Чтобы перекрыть трубу, ведущую в дом, пришлось провести земляные работы, за которые также придется заплатить собственнику дома.

"Мы неоднократно информировали жителей о необходимости заключения договоров на водоснабжение и водоотведение. К тем, кто не заключил договор, но продолжает пользоваться услугами, мы вынуждены применить крайнюю меру и отключить самовольное присоединение", - рассказал начальник инспекции водных ресурсов Данил Пономаренко.

"Росводоканал" оказывает услуги водоснабжения и водоотведения в 12 муниципальных образованиях Тюменского района с 1 января 2020 года по концессионному соглашению, заключенному между правительством области, администрацией района и водоканалом.

О необходимости заключить договоры на оказание услуг специалисты предприятия уведомляли граждан с 25 декабря 2019 года. В июне была объявлена акция, на льготных условиях договоры с водоканалом заключили более 140 собственников домов.

Заключить договор жители района могут в Центре обслуживания абонентов (Тюмень, ул. 30 лет Победы, 38 стр. 10).