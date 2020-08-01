Туристы за путешествие по Тюменской области получат кэшбек
Получить кэшбек до 15 тыс. рублей за путешествие по регионам России могут туристы. При посещении Тюменской области они также будут претендовать на бонусы, которые действуют в рамках программы лояльности "Сибирское гостеприимство", сообщает региональное агентство туризма и продвижения.
Для получения кэшбека туристу нужно зарегистрироваться в программе лояльности платежной системы "МИР" на сайте мирпутешествий.рф; зайти на сайт в даты проведения программы и выбрать регион для отпуска; подтвердить турпакет или гостиницу (все отели-участники программы будут перечислены на сайте), учитывая, что тур должен составлять не менее пяти дней и четырех ночей; оплатить стоимость турпакета полностью картой "МИР"; получить в течение пяти дней субсидию (кэшбек) на карту, с которой проведена оплата.
При стоимости тура от 25 тыс. до 49 тыс. 999 рублей отдыхающий получит 5 тыс. рублей кэшбека, от 50 тыс. до 74 тыс. 999 рублей кэшбек составит 10 тыс. рублей, от 75 тыс. рублей туристу вернут 15 тыс. рублей.
По данным Ростуризма, программа стартует в пятницу 21 августа в 00 часов по московскому времени и продлится до конца дня 28 августа. Туры на любую поездку с даты покупки до конца 2020 года.