Туристы за путешествие по Тюменской области получат кэшбек

| Фото: фестиваль "Сибирский разносол" | Фото: фестиваль "Сибирский разносол"

Получить кэшбек до 15 тыс. рублей за путешествие по регионам России могут туристы. При посещении Тюменской области они также будут претендовать на бонусы, которые действуют в рамках программы лояльности "Сибирское гостеприимство", сообщает региональное агентство туризма и продвижения.

Для получения кэшбека туристу нужно зарегистрироваться в программе лояльности платежной системы "МИР" на сайте мирпутешествий.рф; зайти на сайт в даты проведения программы и выбрать регион для отпуска; подтвердить турпакет или гостиницу (все отели-участники программы будут перечислены на сайте), учитывая, что тур должен составлять не менее пяти дней и четырех ночей; оплатить стоимость турпакета полностью картой "МИР"; получить в течение пяти дней субсидию (кэшбек) на карту, с которой проведена оплата.

При стоимости тура от 25 тыс. до 49 тыс. 999 рублей отдыхающий получит 5 тыс. рублей кэшбека, от 50 тыс. до 74 тыс. 999 рублей кэшбек составит 10 тыс. рублей, от 75 тыс. рублей туристу вернут 15 тыс. рублей.

По данным Ростуризма, программа стартует в пятницу 21 августа в 00 часов по московскому времени и продлится до конца дня 28 августа. Туры на любую поездку с даты покупки до конца 2020 года.