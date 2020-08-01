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На Ямале библиотеки становятся общественными центрами

Общество, 15:53 14 августа 2020

с личного аккаунта Дмитрий Артюхова с Instagram

В Губкинском библиотека стала современным общественным центром. Здесь помимо чтения книг, можно выпить кофе и пообщаться с друзьями.

Об этом своем аккаунте в Instagram написал губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.

"В здании оборудовали фотостудию, место для записи видео, арт-галерею, коворкинг, кафе, конференц-зал и всевозможные пространства для чтения: от привычных деловых до самых необычных. Коллектив уже перевёз библиотечный фонд и готов к работе в обычном формате, как только будут сняты ограничения", - рассказал он.

с личного аккаунта Дмитрий Артюхова с Instagram с личного аккаунта Дмитрий Артюхова с Instagram с личного аккаунта Дмитрий Артюхова с Instagram с личного аккаунта Дмитрий Артюхова с Instagram с личного аккаунта Дмитрий Артюхова с Instagram с личного аккаунта Дмитрий Артюхова с Instagram с личного аккаунта Дмитрий Артюхова с Instagram ﻿

Подобные проекты уже реализовали в Салехарде, Тарко-Сале и Муравленко. Когда-то скучные помещения теперь превратились в центр притяжения творческих людей. В 2020 году модернизация коснется библиотеки в Надыме. Такая же работа будет проведена в 2021 году в Ноябрьске, Салехарде и с. Панаевск Ямальского района.

"Сейчас все наши библиотеки работают онлайн – помогают читателям получить бесплатный доступ к книгам на ЛитРес. За месяцы пандемии ямальцы стали больше читать, надеюсь, что и новые библиотеки станут после снятия ограничений любимым местом для многих", - уверен Дмитрий Артюхов.

Анжела Лебедева

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# библиотеки , Ямал

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