На Ямале библиотеки становятся общественными центрами

с личного аккаунта Дмитрий Артюхова с Instagram с личного аккаунта Дмитрий Артюхова с Instagram

В Губкинском библиотека стала современным общественным центром. Здесь помимо чтения книг, можно выпить кофе и пообщаться с друзьями.

Об этом своем аккаунте в Instagram написал губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.

"В здании оборудовали фотостудию, место для записи видео, арт-галерею, коворкинг, кафе, конференц-зал и всевозможные пространства для чтения: от привычных деловых до самых необычных. Коллектив уже перевёз библиотечный фонд и готов к работе в обычном формате, как только будут сняты ограничения", - рассказал он.

Подобные проекты уже реализовали в Салехарде, Тарко-Сале и Муравленко. Когда-то скучные помещения теперь превратились в центр притяжения творческих людей. В 2020 году модернизация коснется библиотеки в Надыме. Такая же работа будет проведена в 2021 году в Ноябрьске, Салехарде и с. Панаевск Ямальского района.

"Сейчас все наши библиотеки работают онлайн – помогают читателям получить бесплатный доступ к книгам на ЛитРес. За месяцы пандемии ямальцы стали больше читать, надеюсь, что и новые библиотеки станут после снятия ограничений любимым местом для многих", - уверен Дмитрий Артюхов.

Анжела Лебедева