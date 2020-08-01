  • 14 августа 202014.08.2020пятница
  • USD73,6067
    EUR87,0399
  • В Тюмени 14..16 С 2 м/с ветер северный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тюменский "Росводоканал" улучшил качество водоснабжения ЖК Новоантипинский

Общество, 17:32 14 августа 2020

Росводоканал Тюмень | Фото: Росводоканал Тюмень

Нарушения, допущенные строительной компанией при прокладке водоводов в жилом комплексе Новоантипинский, стали причиной загрязнения воды. Промывку магистральных сетей провели специалисты "Росводоканал Тюмень".

Пробы воды, взятые на анализ после профилактических мероприятий, соответствовали требованиям САНПиН, отметили в компании.

Чтобы свести к минимуму возможность вторичного загрязнения водоканал рекомендует управляющим компаниям провести профилактические помывки внутридомовых сетей.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Росводоканал

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:54 14.08.2020Программу "Спортивный мир" реализуют на третьей смене казанского лагеря
17:43 14.08.2020В Тюменской области жители разрушенных при ЧС домов смогут быстрее получить новое жилье
17:32 14.08.2020Тюменский "Росводоканал" улучшил качество водоснабжения ЖК Новоантипинский
17:21 14.08.2020Тюменский медицинский университет вошел в число 50 лучших вузов России