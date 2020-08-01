Тюменский "Росводоканал" улучшил качество водоснабжения ЖК Новоантипинский
| Фото: Росводоканал Тюмень
Нарушения, допущенные строительной компанией при прокладке водоводов в жилом комплексе Новоантипинский, стали причиной загрязнения воды. Промывку магистральных сетей провели специалисты "Росводоканал Тюмень".
Пробы воды, взятые на анализ после профилактических мероприятий, соответствовали требованиям САНПиН, отметили в компании.
Чтобы свести к минимуму возможность вторичного загрязнения водоканал рекомендует управляющим компаниям провести профилактические помывки внутридомовых сетей.