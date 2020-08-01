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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Жителей юга Тюменской области предупреждают о заморозках

Общество, 16:39 14 августа 2020

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Заморозки от ноля до минус трех градусов ожидаются по югу Тюменской области 15 августа. Тюменский гидрометцентр объявил штормовое предупреждение, сообщает Единый центр оперативного реагирования Тюмени.

Специалисты метеослужбы обращают внимание дачников, садоводов, огородников, что в связи с прогнозом, существует вероятность повреждения, гибели посевов и сельскохозяйственных культур в овощеводческих хозяйствах, на полях и частных подворьях.

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# заморозки , штормовое предупреждение

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