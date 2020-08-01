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Южнокорейская компания получила приглашение на TNF 2020

Экономика, 18:47 14 августа 2020

с личного аккаунта Андрея Пантелеева в Instagram

Инвестиционный потенциал Тюменской области представили южнокорейской международной компании "Hyosung TNS" в тюменском технопарке 14 августа. Бизнесмены из Южной Кореи получили приглашение на Тюменский нефтегазовый форум, который пройдет в сентябре.

Об этом в своем аккаунте в Instagram написал заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев.

"Презентовали инвестиционный потенциал Тюменской области южнокорейской "Хесон", которая специализируется на производстве банковского оборудования и является партнером компании "АТМ Альянс" с офисом в Тюмени, продажа и комплексное сервисное обслуживание кассового, банковского и технологического оборудования, - говорит Пантелеев. - К слову, компания "Hyosung TNS" работает в различных сферах, включая химическую промышленность, промышленное оборудование, информационные технологии, торговлю и строительство. Пригласили коллег на Тюменский нефтегазовый форум".

с личного аккаунта Андрея Пантелеева в Instagram

Зарубежные инвесторы внимательно подходят к выбору территории для своих вложений. Как заметил заместитель губернатора Тюменской области, в регионе оказывают индивидуальный подход и административную поддержку каждому инвестору.

Анжела Лебедева

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# Андрей Пантелеев , инвесторы , Тюменский нефтегазовый форум

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