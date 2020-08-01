Новые выставки подготовили к открытию музеев в Ялуторовске

Фото пресс-службы Ялуторовского музейного комплекса Фото пресс-службы Ялуторовского музейного комплекса

Персональные, творческие и краеведческие выставки подготовили в Ялуторовском музейном комплексе. Увидеть их можно с 18 августа.

В краеведческом музее посетителей ждет персональная выставка художницы Ольги Трофимовой "Каждый день. Иногда..." и тематическая экспозиция "Я расскажу вам о войне".

Музей "Торговые ряды" приглашает увидеть "Поэзию кисти и резца". Также здесь открылась экспозиция "Искусство создавать".

Музей "Дом природы" расскажет об уникальных представителях живого мира на выставке "Самые-самые". Кроме нее, посетителей заинтересуют экспозиции "Парящий в вышине небес" и "Когда оживает глина".

Историко-мемориальный музей расскажет о метеорологии – ей посвящена выставка "Важная наука - погоду измерять".

Посмотреть экспозиции можно только с соблюдением всех правил безопасности. Вход в маске, если ее нет – можно купить на месте. На входе гостям предложат обработать руки антисептиком. При покупке билета приветствуется безналичный расчет. Посетителей просят соблюдать социальную дистанцию не менее полутора метров, обращать внимание на разметку и навигацию. Количество посетителей в залах ограничат. Подробнее узнать о контроле за порядком и соблюдении мер безопасности можно здесь.