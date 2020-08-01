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Жители Уватского района получат спортзал после капитального ремонта

Общество, 08:45 19 августа 2020

www.uvatregion.ru

Капитальный ремонт спортивного зала в Демьянском завершат к 1 сентября. Подрядчик использует шесть тонн металлических изделий для укрепления несущих конструкций объекта, сообщает пресс-служба администрации Уватского района.

Экспертиза установила, что за 15 лет существования спортзал в Демьянском необходимо усилить. Проектом предусмотрены укрепление поперечной рамы арки путем монтажа дополнительных элементов верхнего пояса, монтаж элементов связей и распорок по нижним поясам арок. Зал ремонтируют по поручению губернатора Тюменской области, на средства местного бюджета – 1 млн рублей.

"Строение представляет собой арочник размером 18 метров в ширину и 36 метров в длину. Для укрепления используем 1200 погонных метров стального уголка и 150 погонных метров листа – это около 6 тонн металлических изделий", – рассказал подрядчик Хаял Алиев.

Зал используется для проведения спортивно-массовых мероприятий и секций в дневное и вечернее время. Демьянское считается спортивным селом, а количество регулярно занимающихся физкультурой и спортом составляет более 500 человек.

www.uvatregion.ru

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# спортзал , Уватский район

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