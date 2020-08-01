Тобольские подростки накормили питомцев центра помощи животным

| Фото: kdmtob.ru | Фото: kdmtob.ru

Продукты для животных принесли в центр помощи бездомным животным "Право на жизнь" тобольские подростки из "Отрядов мэра", сообщает администрация города.

"В питомнике, расположенном в подгорной части города, находится около 50 брошенных собак, - рассказывают ребята. – Все они нуждаются в помощи со стороны жителей города. Поэтому сегодня мы привезли в центр мясо, куриные крылья, фарш, колбасу, крупы, макароны, сухой и влажный корм для животных".

Продукты питания для питомцев ребята и специалисты Центра реализации молодежных и профилактических программ Тобольска приобрели на собственные средства.

Добрую акцию молодежи также поддержали сотрудники библиотеки 9 мкр Тобольска. Общими усилиями собрали четыре пакета продуктов.

Главный специалист по профилактике Центра реализации молодежных и профилактических программ Тобольска Мария Пермякова сообщила, что молодежное общественное волонтерское объединение "Век" не раз оказывало помощь животным питомника. Она выразила надежду на то, что помощь четвероногим окажут также горожане.