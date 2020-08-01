Жителям Тюменской области предлагают пройти опрос о школьной форме

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Пройти опрос о школьной формы, о том, какой она должны быть, имеет ли определенная одежда учеников свои плюсы и минусы, предлагает жителям Тюменской области региональное отделение ОНФ.

Общественники накануне учебного года проводят мониторинг цен и поставщиков школьной формы.

"Респонденты по всей стране отвечают на 12 вопросов, которые позволят общественникам выявить случаи навязывания покупки школьной формы у определенного поставщика по завышенным ценам и собрать данные об информированности жителей регионов о возможности получить компенсацию на ее приобретение. Главное понять мнение родителей, какой должна быть школьная форма: от стоимости комплекта – тройки до наличия определенных праздничных элементов", - рассказали в ОНФ.

Пройти опрос можно по ссылке.