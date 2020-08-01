Открыта предварительная регистрация на "ИТ-диктант"

| Фото: скриншот с видео с YouTube-канала "Точка кипения - Тюмень" | Фото: скриншот с видео с YouTube-канала "Точка кипения - Тюмень"

Запущена предварительная регистрация на Всероссийскую акцию по информационным технологиям "ИТ-диктант", которая пройдет 12 сентября, сообщает департамент информатизации Тюменской области.

Он будет состоять из 32 вопросов, разделенных по уровню сложности и категориям, среди которых: "Основы компьютерной грамотности", "Использование цифровых устройств", "Поиск информации", "Цифровые способы и средства коммуникации", "Производство цифрового контента", "Критическое восприятие информации", "Информационная безопасность" и "Сквозные технологии". На выполнение заданий отводится час. На прохождение дается одна попытка.

В 2019 году свои цифровые навыки проверили более 48 тыс. человек из 83 регионов страны. Лидерами по количеству участников стали Тюменская область (11 тыс. 679 человек), Курская область (3 тыс. 959 человек), Самарская область (3 тыс. 543 человека), Омская область (3 тыс. 476 человек), Ульяновская область (3 тыс. 295 человек).

Идея проведения акции принадлежит департаменту информатизации Тюменской области, который также является ее главным организатором. Главная цель диктанта – определение и повышение уровня цифровой грамотности. А результаты позволяют не только каждому участнику получить независимую оценку знаний, но и дают необходимую информацию для формирования образовательных программ по освоению цифровых компетенций, которые заложены в федеральный проект "Кадры для цифровой экономики".

Соорганизаторами ИТ-диктанта в регионах выступают 19 компаний из 17 субъектов РФ, среди которых сеть "Точек кипения". Присоединиться к числу организаторов можно заполнив форму на официальном сайте. С учетом эпидемиологической ситуации в стране в 2020 году на всех площадках диктант пройдет в онлайн-формате.

Зарегистрироваться можно по ссылке. Ознакомиться с вопросами и ответами ИТ-диктанта 2019 года можно здесь.