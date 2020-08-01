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Подача документов на бюджетные места в ТюмГУ завершается 18 августа

Общество, 13:24 18 августа 2020

ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

18 августа – последний день подачи документов на бюджетные места в Тюменский госуниверситет, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

На основные конкурсные места на бюджет в бакалавриат и специалитет прием пройдет в два этапа – 24 и 26 августа. Согласие о зачислении абитуриенту необходимо предоставить для первой волны до 18 часов 23 августа, рекомендованным к зачислению во вторую волну – до 18 часов 25 августа.

Приказы о зачислении в магистратуру будут опубликованы 22 августа.

Прием на платные места очной формы обучения продлится до 31 августа, заочной – до конца октября 2020 года.

В ТюмГУ подано более 23 тыс. 400 заявлений. Общий конкурс по университету составляет более 12 человек на место. Особой популярностью традиционно пользуются IT-направления, юриспруденция, правовое обеспечение национальной безопасности, экономика, педагогическое образование, в том числе с двумя профилями подготовки.

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# абитуриенты , образование

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