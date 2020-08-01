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Судебные приставы: двухмиллионный долг мужа тюменка погасила наличкой

Общество, 13:20 18 августа 2020

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Около двух миллионов рублей задолжал руководитель тюменского общества с ограниченной ответственностью. Чтобы избежать ареста нескольких земельных участков, с долгами тюменца наличными рассчиталась супруга, сообщает региональная служба судебных приставов.

В отношении руководителя компании было заведено несколько производств на основании исполнительных листов, выданных Центральным районным судом. Его долг общей суммой составил 1 млн 940 тыс. 700 рублей.

Приставы выяснили, что в собственности у должника есть собственность - несколько земельных участков. Во избежание ареста имущества и его продажи, супруга тюменца обратилась в отделение службы и в тот же день наличными оплатила задолженность мужа.

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# долги , судебные приставы

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