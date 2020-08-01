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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

От укусов клещей пострадали почти восемнадцать тысяч жителей региона

Общество, 17:45 18 августа 2020

sanepidservis.ru | Фото: sanepidservis.ru

17 тыс. 991 человек обратился за помощью из-за присасывания клещей, из них 3 тыс. 744 - дети до 14 лет. Зарегистрировано 33 случая заболевания клещевым энцефалитом и 39 - клещевым боррелиозом, сообщает управление Роспотребнадзора по Тюменской области.

С начала эпидсезона 2020 года исследовано от населения 2 тыс. 193 клеща, из них в 26 обнаружен антиген вируса энцефалита, возбудитель клещевого боррелиоза - в 1 тыс. 46.

Для предотвращения присасывания клещей в местах массового отдыха, на территориях детских садов, школ, медицинских организаций, объектов культуры и спорта, кладбищ проводятся акарицидные обработки. Всего обработано более 6 тыс. га.

В случае присасывания клеща необходимо как можно раньше обратиться за медицинской помощью.

Снятых клещей рекомендуется исследовать на наличие возбудителей инфекционных болезней в лабораториях "Центра гигиены и эпидемиологии в Тюменской области" и ФБУН "Тюменский НИИ краевой инфекционной патологии" Роспотребнадзора.

Наиболее эффективным методом профилактики клещевого энцефалита является вакцинация. C начала года привито от клещевого энцефалита 67 тыс. 435 человек.

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# клещи , Роспотребнадзор

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