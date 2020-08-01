Тюменцы занимаются йогой во дворе дома на улице Пермякова

| Фото: департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени

Тюменцев зовут на занятия по йоге, которые проходят на спортивной площадке на ул. Пермякова в Тюмени.

Тренировки в рамках проекта "Спортивный заряд" ведет профессиональный тренер фитнес-центра "Фитберри" Алдона Захарова. Расписание занятий: по субботам с 19 до 21 часа и по воскресеньям с 16 до 18 часов.

"Йогой могут заниматься абсолютно все. Даже люди с проблемами здоровья. Я делаю акцент на индивидуальный подход, и мне сразу понятно, над чем нужно работать и куда направлять человека. Йога полезна тем, что учит осознанности, чувствительности к своему телу и самочувствию. Мы направляем наше внимание на построение асаны, а это призывает человека думать. Поэтому йога всегда дает эффект. Даже от одного занятия", — говорит Алдона Захарова.

В группе пока немного человек. Занятия бесплатные.