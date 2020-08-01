Гостей Тюменского зоопарка обяжут надевать маски

| Фото: Тюменский зоопарк во ВКонтакте | Фото: Тюменский зоопарк во ВКонтакте

На встречу с животными Тюменского зоопарка, который находится на 27 км Ялуторовского тракта, можно попасть только в маске, с соблюдением социальной дистанции. Зверинец открылся для гостей 17 августа, после вступления в силу распоряжения губернатора Тюменской области Александра Моора о снятии третьего этапа ограничений по коронавирусной инфекции.

Это долгожданное событие для сотрудников и животных, сказал корреспонденту "Тюменской линии" директор Тюменского зоопарка Олег Погудин.

С 26 марта 2020 года зоопарки закрыли для посещения. С 17 августа их работа возобновлена с обязательным созданием безопасных условий для пребывания посетителей.

"При входе в зоопарк стоят дезинфекторы. Посетители должны быть в масках, соблюдать социальную дистанцию. Ведем журнал персонала, куда вносим данные о состоянии здоровья. Заявки на групповое посещение зоопарка пока отклоняем", - отметил Олег Погудин.

За время пандемии большую помощь тюменскому зоопарку оказали жители, предприниматели, волонтеры, которые доставляли корм животным. На покупку недостающих кормов, добавляет директор, пришлось взять кредит. Сегодня все животные на месте, здоровые, готовы к встрече с гостями.

Около 80 видов животных содержится на 2 га тюменского зоопарка. За время закрытия здесь появились на свет обезьянки, волчата. Но на разведение сотрудники питомника упор не делают. За время изоляции многие зоопарки закрылись, в связи с чем появилась проблема реализации животных.

"Сейчас работаем над тем, чтобы пройти лицензирование, которое станет обязательным с 2022 года. Для этого приведем в порядок все вольеры, начали строительство новых помещений для питомцев", - говорит Олег Погудин.

Гостям тюменского зоопарка организаторы предлагают не только встречи с птицами и животными, но и посещение аттракционов, термального источника. Работа мест отдыха также организована с учетом санитарно-эпидемиологических требований Роспотребнадзора.

Анжела Лебедева