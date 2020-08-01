  • 19 августа 202019.08.2020среда
  • USD73,4321
    EUR87,3401
  • В Тюмени 12..14 С 5 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Ямальцам стало доступно молекулярно-генетическое исследование

Общество, 16:05 19 августа 2020

www.yanao.ru | Фото: www.yanao.ru

Первые 60 молекулярно-генетических исследований для онкологических больных выполнили на Ямале. Ранее такие тесты жители округа могли сделать только за пределами округа, а результаты ожидали более трех недель, сообщает правительство ЯНАО.

Кровь для проведения анализа ямальцы могут сдать в любом медицинском учреждении региона, исследование проводится в лаборатории Салехардской окружной клинической больницы. Результаты лечащим врачам-онкологам поступают через два-три дня по защищенным каналам связи. До конца 2020 года запланировано провести 250 тестов.

При проведении лабораторного исследования специалисты выявляют мутации в ДНК, что позволяет онкологам не только эффективнее лечить злокачественные заболевания, но снизить риск развития рака и диагностировать его на ранней стадии.

Современное оборудование для проведения молекулярно-генетического тестирования закуплено по нацпроекту "Здравоохранение".

Отмечается, что сегодня на Ямале на учете с онкологическими заболеваниями состоят около 8 тыс. человек.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# здравоохранение , национальный проект Здравоохранение

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:00 19.08.202096 российских проектов реализовали с помощью платформы "100 городских лидеров"
16:49 19.08.2020Четыре лесных пожара в Уватском районе приходится тушить вручную
16:38 19.08.2020Тюменцы могут внести предложения в проекты решений городской думы
16:27 19.08.2020В России оформлен 1 миллион электронных ПТС