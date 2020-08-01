Ямальцам стало доступно молекулярно-генетическое исследование

| Фото: www.yanao.ru | Фото: www.yanao.ru

Первые 60 молекулярно-генетических исследований для онкологических больных выполнили на Ямале. Ранее такие тесты жители округа могли сделать только за пределами округа, а результаты ожидали более трех недель, сообщает правительство ЯНАО.

Кровь для проведения анализа ямальцы могут сдать в любом медицинском учреждении региона, исследование проводится в лаборатории Салехардской окружной клинической больницы. Результаты лечащим врачам-онкологам поступают через два-три дня по защищенным каналам связи. До конца 2020 года запланировано провести 250 тестов.

При проведении лабораторного исследования специалисты выявляют мутации в ДНК, что позволяет онкологам не только эффективнее лечить злокачественные заболевания, но снизить риск развития рака и диагностировать его на ранней стадии.

Современное оборудование для проведения молекулярно-генетического тестирования закуплено по нацпроекту "Здравоохранение".

Отмечается, что сегодня на Ямале на учете с онкологическими заболеваниями состоят около 8 тыс. человек.