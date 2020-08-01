  • 19 августа 202019.08.2020среда
  • USD73,4321
    EUR87,3401
  • В Тюмени 12..14 С 5 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тобольске запустили квест по историческим местам

Общество, 14:04 19 августа 2020

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Участники квест-турнира "Дух Тобольска" пройдут по историческим местам города 22 и 23 августа.

Принять участие может любой желающий в возрасте от 12 лет. Можно участвовать и командами.

"Дух Тобольска познакомит участников с историями призрачных жителей нашего города. Участники побывают в сквере Рощи Журавского, увидят памятник женам декабристов, найдут могилы декабристов, придут к дому семьи Грабовского. В программе: еще много других значимых мест, из которых собирается история города", — рассказали организаторы корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия".

На протяжении квеста участников сопровождает бот, работающий в мессенджере ВКонтакте. Также на пути их ждет встреча с двумя героями, один из них — Дух Тобольска.

Желающим принять участие в квесте рекомендуют надеть удобную обувь, взять дождевик или зонт. Можно отправиться на велосипеде.

Возрастное ограничение: 12+. Стоимость участия — 150 рублей.

Инна Пахомова

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# история , квест , Тобольск

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:32 19.08.2020Новый сезон в Тюменском драмтеатре начнется спектаклем "Восемь женщин"
15:21 19.08.2020Участники медиапроекта "Чем жива Россия" готовят документальный фильм о Тюменской области
15:10 19.08.2020Общественники предложили скорректировать поправки в ПДД для гироскутеров, моноколес и самокатов
14:59 19.08.2020Восемь автомобилей злостных должников арестовали на ялуторовских дорогах