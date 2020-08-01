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Восемь автомобилей злостных должников арестовали на ялуторовских дорогах

Общество, 14:59 19 августа 2020

администрация Ялуторовского района | Фото: администрация Ялуторовского района

Аресты на восемь автомобилей и два сотовых телефона наложили во время операции "Должник" по выявлению злостных нарушителей дорожного движения и граждан, уклоняющихся от уплаты алиментов либо иных исполнительных производств. Ее провели сотрудники ГИБДД и Федеральной службы судебных приставов, сообщает администрация Ялуторовского района.

Задержан один автомобиль с прекращенной регистрацией. Несколько водителей оплатили задолженность прямо на месте задержания.

Благодаря приборам фото- и видеофиксации, поиск правонарушений и задолженностей производится просто и быстро. Камера фиксирует государственный регистрационный номер, прорабатывает его по базе ФССП и ГИБДД и показывает наличие задолженностей. Должникам грозит штраф в двойном размере, арест имущества и изъятие автомобиля на месте. К крупным неплательщикам может применяться арест.

Операция "Должник" продлится на территории Ялуторовского района еще несколько дней.

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# ГИБДД , должники , судебные приставы

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