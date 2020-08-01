69 новых точек подключили к TyumenFree

| Фото: admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

69 объектов подключили к региональной сети бесплатного интернета TyumenFree с 1 августа, сообщает департамент информатизации Тюменской области.

Теперь им можно воспользоваться во всех МФЦ Тюменской области, парках, скверах и площадях населенных пунктов Тюменского района, общежитиях вузов и в некоторых медицинских учреждениях.

TyumenFree действует в регионе с 2012 года, сейчас он доступен на территории 200 объектов Тюменской области, в том числе в местах массового пребывания людей, железнодорожном и аэровокзале, автовокзалах, на остановочных пунктах, в медицинских организациях, образовательных учреждениях, центрах культуры и досуга, дворцах спорта и спортивных школах. Узнать обо всех точках доступа можно на геопортале Тюменской области.

Авторизация пользователей в сети возможна, как с помощью кода по СМС, так и с помощью учетной записи единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА).