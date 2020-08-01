Николай Токарчук: в Тюменской области нет проблем с лекарственным обеспечением

| Фото: tyumen.er.ru | Фото: tyumen.er.ru

В аптеках Тюменской области есть все жизненно необходимые медикаменты. Проблем с лекарственным обеспечением нет, заявил заместитель секретаря регионального отделения "Единой России" Николай Токарчук.

Он отметил, что партия активно включилась в разработку новых мер по повышению доступности лекарств. "Мы следим, чтобы гражданам не продавали контрафактные препараты и не завышали цены на лекарства - этот вопрос в приоритете", - сказал он.

В рамках партпроектов "Народный контроль" и "Здоровое будущее" в регионе регулярно проходят рейды по аптечным сетям. При этом регулирование рынка лекарств — только часть комплекса законопроектов и инициатив, призванных сделать систему здравоохранения более гибкой и удобной. Они стали продолжением мер поддержки россиян в период пандемии.

По мнению генсекретаря совета "Единой России" Андрея Турчака, также необходимо обязать аптеки информировать людей о наличии российских аналогов зарубежных медицинских препаратов. "Это даст людям возможность выбора и будет стимулировать конкуренцию в этой сфере", —отметил он.

Дорабатывать инициативу вместе с "Единой Россией" готовы Минздрав, Минпромторг, Федеральная антимонопольная служба и Росздравнадзор.