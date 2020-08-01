В Тюмени отремонтировали более половины дорог от годового плана

| Фото: портал "Тюмень - наш дом" | Фото: портал "Тюмень - наш дом"

Дорожные службы Тюмени обновили покрытие на 16 из 26 участках от общей программы ремонта на 2020 год, в общей сложности отремонтированы более 13,5 км, сообщает администрация города.

Ремонтные работы идут в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

Осталось заменить асфальт на восьми объектах протяженностью 24,7 км. Их планируют сдать до середины октября. На улице Газовиков дорожники заменили 2 км покрытия, установили бордюрный камень, нанесли разметку. Осталось отремонтировать тротуары.

С середины апреля в нормативное состояние привели дороги по улицам Велижанской, Чайковского, Варшавской (от улицы Федюнинского до садового общества "Суходольный" и от садового общества "Суходольный" до садового общества "Лесная поляна"), Суходольской (на участке между улицами Николая Ростовцева и Богдановича), Михаила Яценко, Восстания, подъезд к садовому товариществу "Мелиораторов", Менжинского, Инженерная, Беломорская, Ипподромская, Ленинградская, Парфенова, Пермякова (малая), а также Народная.

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