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Футболисты "Тюмени" уступили соперникам из Перми

Спорт, 10:57 20 августа 2020

ФК "Тюмень" ВКонтакте, фото Михаила Калянова | ФК "Тюмень" ВКонтакте, фото Михаила Калянова

Со счетом 2:1 проиграли футболисты "Тюмени" пермской "Звезде" 19 августа и выбыли из розыгрыша Бетсити Кубка России на стадии 1/128 финала, сообщает футбольный клуб.

Счет на 18-й минуте матча открыл тюменец Артур Гилязетдинов, получивший голевую передачу от Александра Коротаева. Гости ответили еще до перерыва. Гол в ворота "Тюмени" на 35-й минуте отправил бывшим одноклубникам Александр Субботин, летом вернувшийся в "Звезду". Он воспользовался ошибкой вратаря хозяев Вячеслава Граба, неоправданно выбежавшего из своей штрафной площади, и перекинул мяч в пустой створ. Второй гол на 38-й минуте встречи забил Никита Голдобин.

ФК "Тюмень" ВКонтакте, фото Михаила Калянова | ФК "Тюмень" ВКонтакте, фото Михаила Калянова

Во втором тайме тюменцы попытались сравнять счет, но безуспешно.

Следующие три матча "Тюмень" проведет на выезде. Дома сибиряки сыграют 20 сентября.

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