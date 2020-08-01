Руслан Кухарук оценил удобство новой тюменской развязки для пешеходов

Фото пресс-службы администрации Тюмени Фото пресс-службы администрации Тюмени

Удобство новой развязки для пешеходов и велосипедистов на ул. 30 Победы – Мельникайте в Тюмени активно обсуждают в соцсетях. Чтобы проверить возможные недоработки, по путепроводу прошли глава города Руслан Кухарук и директор "Мостостроя-11" Николай Руссу.

К ним присоединились журналисты, велосипедисты и пешеходы – они прошли от здания "Пластконструкции" в сторону микрорайонов. В итоге выяснили: по широким тротуарам можно передвигаться целой группой, при переходе через дорогу пешеходы находятся в зоне видимости водителей. Дорожные знаки также видно издалека, а переходы размечены ярко-желтой краской, что снижает возможность аварий.

Не увидели проверяющие особых неудобств и в надземном переходе. Объект новый, здесь еще идет наладка оборудования. После окончания работ лифты заработают в полную силу.

Подняться на старый мост можно по лестнице. Угол ее подъема удобный, лестницу легко преодолеть. Поверхность площадок и ступеней сделана из противоскользящего материала, есть пандус. Около лестниц обустроено основание для будущих подъемников – их установят, как только получат оборудование.

По словам проверяющих, это не недоработки: развязку сдали раньше срока, чтобы не останавливать движение, но мелкие работы еще продолжаются. В планах благоустройство прилегающей территории, высадка деревьев, доработка спусков и установка лифтов.

Из неудобств группа отметила сложный план передвижения, не хватает дополнительных указателей. Глава города заверил, что такие схемы скоро появятся на пешеходных дорожках. Также он попросил тюменцев больше делиться информацией в соцсетях о том, как пройти по развязке маломобильным людям.