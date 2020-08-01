Тюменский производитель молока совершенствует контроль продукции

Фото пресс-службы АО "Золотые луга" Фото пресс-службы АО "Золотые луга"

Проект по осуществлению контроля температурного режима на всех этапах хранения и перевозки товара: от крупных складов во всех филиалах до курьерской службы, реализует компания "Золотые луга" в Тюменской области.

Внедрение современного оборудования и программного обеспечения позволило обеспечить бесперебойный и качественный процесс доставки, а также сократить до минимума случаи возврата молочной продукции.

Реализует проект интегратор навигационных решений "76 ойл Тюмень". Специалисты установили программное обеспечение и оборудование, которое позволяет осуществлять контроль температурного режима, а также топливный контроль. Благодаря этому все этапы хранения и транспортировки продукции удалось объединить в единую цепочку, получая смс-оповещения в случае нарушений. В оперативном формате можно следить за скоростным режимом транспортных средств, осуществляющих перевозки, знать время выезда/приезда в точки разгрузки/погрузки/стоянки.

Так, в "Газелях" курьерской службы температурные датчики оснастили диодами, которые через терминал подают световой сигнал водителю напрямую. Был разработан модуль для автоматического управления, чтобы освободить водителя от регулировки температуры. Введена система соревнований между водителями – не по скорости доставки, а отсутствию нарушений и качеству перевозок.

В большегрузах увеличили количество температурных датчиков, чтобы получать реальные данные по всей длине полуприцепов. На складах датчики температуры также установлены по всему внутреннему периметру здания. Система оповещений посредством СМС и электронной почты обеспечивает постоянный контроль температурного режима в помещении.

В настоящее время систему внедрили на 74 "Газелях", более 40 полуприцепах и тягачах, на шести складах, в каждом из которых 5-8 помещений. Для сотрудников компании "Золотые луга" провели обучающие семинары, а техническая поддержка осуществляется в постоянном режиме без выходных.

Стоит отметить, что в результате внедрения системных решений удалось уже на 60 % снизить нарушения температурного режима по сравнению с прошлым годом, примерно на 5% сократился расход топлива в целом, на 11,6 % - по грузовым автомобилям.

Проект "Аутсорсинг контроля температурного режима" на примере успешной реализации в компании "Золотые луга" в 2020 году будет представлен на престижном конкурсе "IoT project of the year" в номинации "Рефрижераторные перевозки". В этом конкурсе участвуют более 100 телематических IoT-проектов со всего мира, премию получат лучшие практики в области мониторинга.