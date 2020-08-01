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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Юным жителям Увата показали пожарную технику

Общество, 17:46 21 августа 2020

uvatregion.ru | Фото: uvatregion.ru

Выездную выставку пожарно-технического вооружения провели в Увате сотрудники 140 пожарно-спасательной части Уватского гарнизона. Ее посетили дети из лагеря дневного пребывания "Алые паруса", сообщает МЧС по Тюменской области.

Пожарные продемонстрировали ребятам оборудование и возможности автоцистерны легкого класса, построенной на базе японского автомобиля Isuzu, рассказали о технических характеристиках. Дети также узнали о нюансах профессий пожарного и спасателя.

uvatregion.ru | Фото: uvatregion.ru

"Несколько лет мы тесно сотрудничаем с лагерями дневного пребывания не только на территории села Уват, но и района. Такие беседы – хорошая возможность напомнить детям правила пожарной безопасности. Некоторые ребята в будущем планируют пополнить ряды МЧС", – рассказал сотрудник 140 пожарно-спасательной части Михаил Слинкин.

Он отметил, что этим летом оздоровительная кампания стартовала позже обычного, но это не отразилось на плановых встречах с ребятами. Их продолжат и в новом учебном году.

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# летние лагеря , пожарные

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