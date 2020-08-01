Квест "Вместе весело семьей" пройдет на набережной Туры

| Фото: «СоТворчество поколений» во ВКонтакте | Фото: «СоТворчество поколений» во ВКонтакте

Квест "Вместе весело семьей" пройдет на набережной Туры 22 августа. Участников ждут несложные испытания, приятные сюрпризы и подарки, сообщают организаторы.

Ассоциация семейного спорта и физической культуры Тюменской области совместно с детским центром "Грин-Ландия" в рамках проекта "СоТворчество поколений" продолжают реализацию серии семейных досуговых квестов. 200 команд уже приняли в них участие.

"Квест проходит следующим образом: на старте, команда получает путеводитель и отправляется в путешествие, в ходе которого дети и родители передвигаются исключительно своей командой, выполняя 10 разных заданий на проверку своей сплоченности, а после получают памятные подарки. Очень важно обратить внимание на то, что организаторы при регистрации каждой команде обрабатывают руки и выдают одноразовые перчатки, а волонтеры работают в масках и перчатках", - рассказали организаторы.

Каждая команда получает возможность принять участие в online-розыгрыше от партнеров проекта. Генеральным партнером выступает проект "Покупаем тюменское", они предоставляют пищевые наборы от тюменских производителей. Победители предыдущих квестов получили набор мороженого от Тюменского пломбира, набор микрозелени от компании "MiniGreen". В пути к своему обладателю рыбный набор от компании "Фьорд". Победители могут выиграть абонементы на занятия в театральной мастерской и клубе робототехники.

Проект "СоТворчество поколений" продолжает работу на площадках города. Более подробную информацию можно посмотреть на официальных страницах проекта в группе ВКонтакте и Instagram.

Следующие семейные квесты пройдут 24 и 26 августа.

Напомним, проект "СоТворчество поколений" реализуется при поддержке департамента культуры Тюменской области в рамках нацпроекта "Культура".

Анжела Лебедева