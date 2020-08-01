Росводоканал: копыта, щебень, камни попадают в септики

| Фото: "Росводоканал Тюмень" | Фото: "Росводоканал Тюмень"

Более 150 кубометров мусора собрали сотрудники "Росводоканал Тюмень" при плановой очистке приемной камеры единой сливной станции в районе д. Копытово, сообщает предприятие.

По словам начальника цеха очистки сточных вод "Росводоканал Тюмень" Евгения Пугачева, работы продолжались всю ночь. Из приемного отделения извлекли копыта и внутренние органы животных, щебень, камни, битые стеклянные бутылки и другой мусор. При этом специалисты успели лишь частично очистить приемный резервуар: необходимо было готовить станцию к запуску.

"Мы увидели, что жители частных домов используют септики, как свалку различных отходов, - рассказал Пугачев. - Было забито до 30 процентов сечения трубопроводов. Накопительный резервуар покрылся плотной "шапкой" из волокнистого мусора - тряпок и салфеток. Это яркий пример, когда сами пользователи способствуют созданию аварийных ситуаций".

Единая сливная станция в Копытово была запущена в эксплуатацию 10 октября 2019 года. По регламенту полная очистка станции проводится один раз в год, а приемная камера очищается ежедневно. Учитывая результаты первой капитальной чистки, на предприятии решили такие работы чаще.

Специалисты водоканала напоминают жителям частного сектора, что крупный мусор, остатки строительных смесей, тряпки, салфетки, предметы личной гигиены, жир забивают сети водоотведения. Это может стать причиной затопления стоков подвалов и первых этажей домов и поломки дорогостоящего оборудования очистных сооружений.