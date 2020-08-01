В Ишиме отцу солдата сделали перерасчет за оплату ТКО
Жителю Ишима, сын которого служит по призыву, сделали перерасчет за коммунальную услугу по вывозу ТКО за первые полгода службы. За вторые полгода перерасчет делать отказались. Мужчина обратился за помощью в консультационный пункт по защите прав потребителей в Ишиме.
Как рассказала корреспонденту информационного агентства юрисконсульт пункта Валентина Плесовских, для перерасчета за второй период мужчина вновь обратился к исполнителю услуг - энергосбытовой компании "Восток", они являются агентом тюменского экологического объединения "ТЭО", и представил удостоверение войсковой части о прохождении сыном военной службы до декабря 2020 года. Но потребителю отказали, потому что удостоверение якобы не является документом-основанием для перерасчета, хотя в первый раз его оказалось достаточно.
Юрист консультационного пункта изучила документы потребителя, нашла нарушения его прав и помогла составить проект искового заявления, которое направили на рассмотрение в Ишимский городской суд. Сейчас потребитель ждет решения суда и перерасчета за вторые полгода службы сына.
Ишимцев и жителей Приишимья, которым нужна бесплатная консультация и помощь в составлении юридических документов, приглашают в консультационный пункт по защите прав потребителей в Ишиме по адресу ул. Ленина, 28, 3 этаж.
Задать вопросы можно по телефону 8 (34551) 2-32-84, либо на электронную почту icons@fguz-tyumen.ru.
Инна Кондрашкина