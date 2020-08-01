В Ишиме отцу солдата сделали перерасчет за оплату ТКО

| Фото: консультационный пункт по защите прав потребителей филиала центра гигиены и эпидемиологии в ТО в Ишиме и Приишимье | Фото: консультационный пункт по защите прав потребителей филиала центра гигиены и эпидемиологии в ТО в Ишиме и Приишимье

Жителю Ишима, сын которого служит по призыву, сделали перерасчет за коммунальную услугу по вывозу ТКО за первые полгода службы. За вторые полгода перерасчет делать отказались. Мужчина обратился за помощью в консультационный пункт по защите прав потребителей в Ишиме.

Как рассказала корреспонденту информационного агентства юрисконсульт пункта Валентина Плесовских, для перерасчета за второй период мужчина вновь обратился к исполнителю услуг - энергосбытовой компании "Восток", они являются агентом тюменского экологического объединения "ТЭО", и представил удостоверение войсковой части о прохождении сыном военной службы до декабря 2020 года. Но потребителю отказали, потому что удостоверение якобы не является документом-основанием для перерасчета, хотя в первый раз его оказалось достаточно.

Юрист консультационного пункта изучила документы потребителя, нашла нарушения его прав и помогла составить проект искового заявления, которое направили на рассмотрение в Ишимский городской суд. Сейчас потребитель ждет решения суда и перерасчета за вторые полгода службы сына.

Ишимцев и жителей Приишимья, которым нужна бесплатная консультация и помощь в составлении юридических документов, приглашают в консультационный пункт по защите прав потребителей в Ишиме по адресу ул. Ленина, 28, 3 этаж.

Задать вопросы можно по телефону 8 (34551) 2-32-84, либо на электронную почту icons@fguz-tyumen.ru.

Инна Кондрашкина