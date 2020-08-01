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Ершовская сказка выйдет на большой экран 22 октября

Общество, 15:34 21 августа 2020

скриншот трейлера | Фото: скриншот трейлера

Сказка Петра Ершова "Конек-горбунок" выйдет на большой экран 22 октября 2020 года. Впервые любимое многими произведение, популярное не только в России, но и за рубежом увидят в кинотеатрах.

Режиссер сказки - 55-летний Олег Погодин, обладатель премии "Золотой орел", известный по фильму "Время первых", "Дом". Фильм-сказка снят в жанрах приключение и фэнтази.

Роли в современном "Коньке-горбунке" исполнили: Антон Шагин - Иван-дурак, Павел Деревянко - Конек-горбунок, Паулина Андреева - Царь-девица, Михаил Ефремов - Царь, Ян Цапник - Спальник, Олег Тактаров - Воевода, Ляйсан Утяшева исполнила роль Жар-птицы.

Анжела Лебедева

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# Конек-Горбунок , Петр Ершов , сказка

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