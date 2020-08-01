Триста тонн конфет в месяц будет выпускать новая производственная линия "Слады"

| Фото: информационно-издательский центр "Ишимская правда" | Фото: информационно-издательский центр "Ишимская правда"

В новом цехе Ишимской кондитерской фабрики продолжаются пусконаладочные работы. Их проводят сотрудники предприятия, потому что китайские специалисты не смогли приехать в Ишим из-за ограничений, сообщает информационно-издательский центр "Ишимская правда".

"Когда работы по запуску линии завершатся, сможем производить 300 тонн продукции в месяц. Планируем выпускать на ней совершенно новые конфеты по разработкам наших технологов, около пяти-семи наименований. Обслуживать ее будут больше 50 работников, часть из которых уже трудоустроена, - рассказал директор кондитерской фабрики Александр Храпов.

Работы по преобразованию бывшего машиностроительного завода в кондитерскую фабрику екатеринбуржская компания "Слада" начала в 2017 году. В реализацию проекта инвестор уже вложил 290 млн рублей.

Восстановлен цех на 10 тыс. кв. метров, смонтирована первая производственная линия. Параллельно в соседних помещениях продолжается ремонт. В будущем складе готовой продукции восстановлена кровля, на один метр поднят пол, его готовят под бетонную заливку. Рядом обустраивают железнодорожный тупик, смонтирована эстакада. В перспективе в цехе планируют установить еще ряд производственных линий.

"Инвестором проведена колоссальная работа – территория машзавода на наших глазах получает вторую жизнь. Руководство фабрики делает все, чтобы быстрее открыть новое производство", - подчеркнул глава Ишима Федор Шишкин в ходе визита на предприятие.