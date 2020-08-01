  • 22 августа 202022.08.2020суббота
  • В Тюмени 12..14 С 3 м/с ветер западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Диетолог рассказала, почему нельзя завтракать только кашей

Общество, 18:43 22 августа 2020

https://maxim-rest.ru/ | Фото: https://maxim-rest.ru/

Каша на завтрак заряжает энергией и укрепляет иммунную систему, однако одна лишь каша вредна. Какие нужны добавки, чтобы обезопасить кашу, рассказала доцент кафедры диетологии и нутрициологии РМАПО Елена Чигия, пишут РИА Новости.

По мнению эксперта, такой завтрак нельзя назвать сбалансированным. Каша – это одни углеводы, а любой прием пищи должен включать в себя еще и белки с жирами.

"Каша – это совсем не плохо, но к каше должны идти, например, сыр, яйцо или что-то еще, чтобы был белок. Важно, чтобы была клетчатка – овощи или фрукты. Завтрак должен быть достаточно плотным, 30 процентов от рациона, поэтому это может быть, условно, салат, яйцо, каша, бутерброд с сыром, может быть какое-то мясное блюдо", – сообщила Елена Чигия.

Диетолог советует готовить каши на молоке.

"В зерновых продуктах, в тех же кашах, белки не усваиваются, потому что не сбалансированы по аминокислотному составу. Там не хватает лизина, а раз лизина мало, все другое не усваивается. Чтобы белки из зерновых усваивались, каши нужно готовить на молоке, где лизина в избытке. Или сделать гречневую кашу с творогом. Рекомендуется зерновые употреблять именно с молочным белком", – пояснила она.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# диетолог , завтрак , здоровое питание

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:43 22.08.2020Диетолог рассказала, почему нельзя завтракать только кашей
18:06 22.08.2020Врачи тюменской ОКБ №2 сохранили юной тоболячке способность к деторождению
17:34 22.08.2020Какие вещи опасно держать рядом с телефоном, рассказали эксперты
17:07 22.08.2020Тюменские "Отряды мэра" завершают трудовое лето