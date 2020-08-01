Диетолог рассказала, почему нельзя завтракать только кашей

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Каша на завтрак заряжает энергией и укрепляет иммунную систему, однако одна лишь каша вредна. Какие нужны добавки, чтобы обезопасить кашу, рассказала доцент кафедры диетологии и нутрициологии РМАПО Елена Чигия, пишут РИА Новости.

По мнению эксперта, такой завтрак нельзя назвать сбалансированным. Каша – это одни углеводы, а любой прием пищи должен включать в себя еще и белки с жирами.

"Каша – это совсем не плохо, но к каше должны идти, например, сыр, яйцо или что-то еще, чтобы был белок. Важно, чтобы была клетчатка – овощи или фрукты. Завтрак должен быть достаточно плотным, 30 процентов от рациона, поэтому это может быть, условно, салат, яйцо, каша, бутерброд с сыром, может быть какое-то мясное блюдо", – сообщила Елена Чигия.

Диетолог советует готовить каши на молоке.

"В зерновых продуктах, в тех же кашах, белки не усваиваются, потому что не сбалансированы по аминокислотному составу. Там не хватает лизина, а раз лизина мало, все другое не усваивается. Чтобы белки из зерновых усваивались, каши нужно готовить на молоке, где лизина в избытке. Или сделать гречневую кашу с творогом. Рекомендуется зерновые употреблять именно с молочным белком", – пояснила она.