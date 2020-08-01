Ишимский кинолог рассказал о своей четвероногой напарнице

| Фото: скриншот с видео | Фото: скриншот с видео

Территории детских садов и школ Ишима перед началом учебного года проверили кинологи со своими четвероногими подопечными. Как сообщают в УМВД России по Тюменской области, собаки – незаменимые напарники стражей правопорядка.

Специализаций у таких собак несколько: к примеру, подопечные ишимского полицейского-кинолога отдельной роты ППС Александра Козырева специализируются на обследовании объектов и выявлении опасных взрывчатых веществ. Образовательные учреждения города он проверял вместе с немецкой овчаркой Джоли. Для того, чтобы хвостатый напарник стал ценным членом команды, кинолог должен правильно воспитать и выдрессировать своего подопечного. Сначала проводится социализация животного: его обучают общаться с людьми, не бояться громких звуков и выстрелов. Только после этого происходит сама дрессировка. Занятия проводятся ежедневно, утро начинается с пробежки, затем повторяются старые команды и изучаются новые. Каждая собака уникальна, и к каждой нужен свой индивидуальный подход, уверен правоохранитель.

Кинолог уверяет, что нос немецкой овчарки не сможет заменить ни один высокочувствительный прибор. Именно благодаря своему уникальному обонянию полицейская собака за пару секунд может определить наличие опасных веществ и предупредить об этом человека.