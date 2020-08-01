Прокуратура Тюменской области взяла под контроль ДТП с гибелью ребенка

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Прокурор Тюменской области Владислав Московских взял под контроль расследование ДТП в Ишимском районе, в результате которого погибла четырехлетняя девочка, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Авария случилась на 564-м км федеральной автодороги Челябинск - Курган - Омск - Новосибирск в Ишимском районе Тюменской области 22 августа. Столкнулись автомобилей Nissan Х-Tral и Geely.

Установлено, что женщина-водитель автомобиля Nissan при обгоне большегруза на мокрой дороге выехала на встречную полосу и не справилась с управлением. Травмы различной степени тяжести в аварии получили 6 человек из обеих машин, в том числе 15-летняя девочка.

Следственный отдел межмуниципального отдела МВД России "Ишимский возбудил уголовное дело по ч.3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).