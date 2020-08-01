Ямал, Тюмень и Югра возглавили рейтинг регионов по развитости ипотеки

| Фото: портал "Тюмень - наш дом" | Фото: портал "Тюмень - наш дом"

Жители большой Тюменской области активно берут ипотечные кредиты и улучшают свои жилищные условия.

Как показало исследование РИА Рейтинг, сделанное по заказу РИА Новости, среди российских регионов лидером по развитости ипотеки остается Ямало-Ненецкий автономный округ.

В регионе в среднем примерно 30 человек из тысячи берут за год ипотечный кредит - это в 1,8 раза больше, чем в среднем по России. На второй месте – Тюменская область – 27,6 кредита на тысячу человек. Замыкает тройку лидеров Ханты-Мансийский автономный округ - 27,4 кредита на тысячу человек экономически активного населения.

Эксперты отмечают, что лидирующие позиции этих регионов определяются экономическими и демографическими факторами.

В лидирующей группе, но за пределами первой тройки, расположились: Чувашская Республика (25 кредитов), Республика Башкортостан (24,8 кредита), Архангельская область (24,3 кредита), Магаданская область (24 кредита), Новосибирская область (23,7 кредита), Удмуртская Республика (23,6 кредитов) и Пермский край (23,4 кредита). Всего выше среднероссийского уровня развитость ипотеки наблюдается в 47 регионах, а в 11 регионах она выше среднего уровня как минимум на треть.

"Если сравнить лидеров и низ рейтинга, то разница будет очень значительной. В среднем первая десятка регионов-лидеров опережает последнюю десятку регионов в четыре раза. Столь большая разница определяется как экономическими факторами в регионах, состоянием демографии, так и развитостью, доступностью и популярностью банковских услуг", - указано в пояснительной записке к исследованию.

По заказу РИА Новости эксперты РИА Рейтинг провели третье ежегодное исследование по удельному уровню выдачи ипотечных кредитов в регионах России и составили рейтинг. В качестве основного показателя ранжирования в рейтинге было использовано соотношение числа выданных кредитов за последние 12 месяцев (с 1 июля 2019 года по 1 июля 2020 года) к численности экономически активного населения. В рейтинге также проанализированы и приведены такие показатели как средний размер кредита и динамика числа ипотечных кредитов в 2020 году к 2019 году.

Как указывают эксперты, в сфере ипотечного кредитования наблюдается рост - объем выдачи ипотеки в первом полугодии 2020 года, несмотря на пандемию коронавируса, составил более 600 тысяч выданных ипотечных кредитов и превысил на 3,8% результат аналогичного периода в 2019 года. В денежном выражении объем рынка ипотеки за полугодие составил 1,44 триллиона рублей, против 1,27 триллиона рублей в начале 2019 года.