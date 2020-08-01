Новую спортплощадку откроют в Ишимском районе на средства президентского гранта

| Фото: администрации Ишимского района | Фото: администрации Ишимского района

Современную спортивную площадку откроют в деревне Большеудалово Ишимского района 27 августа, рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" глава Черемшанского сельского поселения Елена Руденко.

Она пояснила, что участие в конкурсе президентских грантов и победа в нем – заслуга деревенских активистов, которые создали первый в Ишимском районе ТОС и разработали остроактуальный на селе проект.

"Мы проанализировали ситуацию и пришли к выводу, что в деревне нет социальной инфраструктуры. Детям и молодежи до 35 лет нечем заняться и негде собраться. А их 110 человек из 226 жителей Большеудалово. Нет библиотеки, школы, клуба. Решили поставить спортплощадку – это и досуг, и здоровый образ жизни. Надеемся, что со временем и старшее поколение подтянется", - рассказал член Большеудаловского территориального общественного самоуправления Константин Дубовкин.

По его словам, путь к площадке был долгим. Сначала активисты изучили практику на сайте президентских грантов, создали ТОС, разработали проект с развернутым обоснованием, выполнили все условия и в марте 2020 года подали заявку на второй конкурс. Переживали, что из-за пандемии ничего не получится. Но 15 июня пришли поздравления от фонда.

Социальный проект "Большеудаловские объединительные старты" выиграл более 490 тыс. рублей грантовой поддержки с вложением 129 тыс. рублей собственных и спонсорских средств. Для реализации проекта будет освоено 620 тыс. рублей.

"Кроме привлечения молодежи к спорту, наша цель – сформировать в деревне две спортивные команды для участия в районных соревнованиях", - добавил Константин Дубовкин.

Комплексная спортивная площадка площадью 375 кв. м уже установлена, к ее монтажу были привлечены местные волонтеры из числа молодежи. К открытию будут установлены восемь лавочек на средства местного бюджета в размере 17 тыс. рублей.

По словам главы Ишимского района Сергея Ломовцева, спортплощадка станет местом для проведения культурно-массовых мероприятий и занятий популярными молодежными видами спорта: воркаутом, тяжелой и легкой атлетикой, мини-футболом, волейболом и баскетболом".

Планируется, что 27 августа площадку откроет товарищеский матч по волейболу. Заместитель председателя Тюменской областной думы Виктор Рейн обещал принять в нем участие и подарить большеудаловцам на открытие спортивный инвентарь и форму.

Инна Кондрашкина