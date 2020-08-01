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Тюменские студенты-медики завершили практику в Новосибирске

Общество, 10:18 25 августа 2020

Тюменский государственный медицинский университет | Фото: Тюменский государственный медицинский университет

Трудовой семестр в рамках Всероссийского трудового проекта "Академия" завершили бойцы студенческих медицинских отрядов Тюменского государственного медицинского университета "Медик" и "Грифон". Четыре студентки в течение месяца набирались практического опыта вместе с ребятами со всей страны в Новосибирской областной клинической больнице в качестве младшего медицинского персонала, сообщает ТюмГМУ.

Будущие врачи работали в операционном блоке нейрохирургического отделения, в отделении экстренной кардиологии, в приемном, гематологическом отделениях.

"Удалось принять участие в операциях по разным направлениям: травматологии, офтальмологии, кардиологии. Обрела большой опыт на этом проекте. Не всегда можно увидеть то, что видела я в операционном блоке. Меня заинтересовала хирургия, возможно даже свяжу с этим свою дальнейшую жизнь", - рассказала командир студенческого медицинского отряда "Медик" Илфира Абубякирова.

После возвращения в Тюмень студентки приступили к подготовке к новому учебному году.

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# Тюменский медицинский университет

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