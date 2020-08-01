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Тюменец расплатился машиной за долги по алиментам

Общество, 17:32 24 августа 2020

fssprus.ru | Фото: fssprus.ru

43-летний тюменец лишился автомобиля Chrysler за долги по алиментам, сообщает УФССП России по Тюменской области.

Задолженность была насчитана за три года и составила почти 600 тыс. рублей. Мужчина уклонялся от общения с судебными приставами, оплачивая алименты от случая к случаю и не в полном объеме. Он официально был не трудоустроен, денег в банках не держал, но в собственности имелся автомобиль.

Судебным приставам удалось установить местонахождение автомобиля должника, после чего транспортное средство изъяли и отправили на спецстоянку для дальнейшей реализации. После того, как автомобиль не был продан, его передали взыскателю.

Бывшая жена должника приняла иномарку в счет погашения долга по алиментам. После изъятия автомобиля мужчина устроился на работу.

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# алименты , долги , судебные приставы

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